Коронавирус Минздрав разрешил возобновить футбольный сезон в Украине с 30 мая

2020-05-26 17:30 120
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Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины, начиная с 30 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Теперь исполком УАФ должен поддержать решение о возобновлении сезона, а также утвердить календарь соревнований. Таким образом, МОЗ разрешил увеличить количество людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча, до двухсот. Игры будут проходить без зрителей.

 

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