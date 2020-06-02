Спорт В футбольном клубе "Карпаты" коронавирусом заболело более 30 человек

2020-06-02 19:00 117

Ситуация со вспышкой коронавируса в футбольном клубе "Карпаты" набирает обороты. На данный момент Covid-19 там болеют около 30 человек.

Об этом во вторник, 2 июня, информирует пресс-служба клуба.

"По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19. Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек, половина - это 32 или 33 человека - Ред.). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что точное число зараженных среди спортсменов, тренеров и персонала "Карпат" в пресс-службе не назвали. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией клуб ушел на карантин, который продлится 2 недели.

Кроме того, руководство бело-зеленых призвало высшие футбольные инстанции страны не останавливать сезон из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

"Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат", - добавили в пресс-службе.

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