Политика Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой

2018-06-22 11:44 337

Президент Украины отменил запрет на въезд в страну российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая намерена посетить СИЗО, где содержится обвиняемый в госизмене главред РИА Новости Кирилл Вышинский.

Как заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадське", запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в заключении на территории Украины.

Визиты должны происходить одновременно с посещениями украинских политзаключенных в РФ Денисовой.

Как уточнила Денисова, об этом договорились Порошенко и российский президент Владимир Путин во время переговоров.

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"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сообщила Денисова.

Она также уточнила, что лично просила об этом Порошенко и президент выполнил ее просьбу.

Ранее омбудсмены Украины и России договорились, что посетят по четыре заключенных. Ожидается, что Москалькова отправится в Херсон, где 23 июня встретится с арестованным главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

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