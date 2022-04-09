ВОЙНА В Украине В Буче российские военные убили не менее 360 мирных жителей, – омбудсмен

2022-04-09 17:00

 

В Буче Киевской области, где недавно приступили к эксгумации тел, похороненных в братских могилах, российско-оккупационные войска убили 360 мирных жителей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она рассказала, что на улице Яблонской, 144 в Буче оккупанты обустроили настоящую застенку. Как рассказали выжившие жители, там был штаб "кадыровцев".

"Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей", - сообщила Денисова.

Всего в Буче, по информации городских властей, известно о 360 убитых мирных жителях, среди которых по меньшей мере 10 детей.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Изнасилование — часть российского арсенала", — заявила посол Британии Мелинда Симмонс

2022-04-08 20:31

ВИДЕО 18+ "Бучанская резня - не случайность, а часть стратегии рф по устрашению населения", - Der Spiegel со ссылкой на разведку ФРГ

2022-04-08 10:27

"Москва намеренно проводила кампанию зверств в Буче", — Энтони Блинкен

2022-04-07 10:26

Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

2022-04-06 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Курс гривны к доллару на уровне 29,25 будет заморожен по крайней мере до конца войны, - НБУ

2022-04-09 18:00

В Буче российские военные убили не менее 360 мирных жителей, – омбудсмен

2022-04-09 17:00

Киев ждет статус кандидата на членство в ЕС летом

2022-04-09 16:00

Разведка Британии назвала главную цель войск РФ

2022-04-09 15:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Курс гривны к доллару на уровне 29,25 будет заморожен по крайней мере до конца войны, - НБУ 2022-04-09 18:00
В Буче российские военные убили не менее 360 мирных жителей, – омбудсмен 2022-04-09 17:00
Киев ждет статус кандидата на членство в ЕС летом 2022-04-09 16:00
Разведка Британии назвала главную цель войск РФ 2022-04-09 15:00