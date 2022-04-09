ВОЙНА В Украине В Буче российские военные убили не менее 360 мирных жителей, – омбудсмен

2022-04-09 17:00

В Буче Киевской области, где недавно приступили к эксгумации тел, похороненных в братских могилах, российско-оккупационные войска убили 360 мирных жителей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она рассказала, что на улице Яблонской, 144 в Буче оккупанты обустроили настоящую застенку. Как рассказали выжившие жители, там был штаб "кадыровцев".

"Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей", - сообщила Денисова.

Всего в Буче, по информации городских властей, известно о 360 убитых мирных жителях, среди которых по меньшей мере 10 детей.