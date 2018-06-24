Детали Народный депутат: Вселенский Патриарх считает, что ни о каком признании раскольников речи быть не может

2018-06-24 14:17 513

 

Встреча представителей православных церквей состоялась в зале официальных встреч вселенского патриархата в Стамбуле. Но сам диалог проходил за закрытыми дверьми, говорится в сюжете программы "Подробности" на "Интер". Возглавил переговоры святейший вселенский патриарх Варфоломей первый. Переговоры длились более шести часов. Священники говорили о ситуации, которая сложилась в украинской православной церкви и путях ее решения. Также на встрече говорили и о роли политиков в делах церкви. Священники призвали представителей власти не политизировать сложившуюся ситуацию. Как считает Вадим Новинский, народный депутат, находившийся в составе украинской делегации в Стамбуле, политикам, которые пытаются церковный вопрос сделать элементом своей предвыборной кампании необходимо почитать Конституцию Украины, где четко сказано, что церковь у нас отделена от государства. Он уверен, если политики не будут вмешиваться, то раскол будет преодолен при помощи церковных законов и традиций.

"Сегодня во время этой встречи мы услышали, что-то, что говорилось за последнее время нашими властями, включая Президента Украины, и СМИ не соответствует действительности. Вселенский патриархат за единство православия, его забота обо всех православных церквях, в том числе, и о нашей канонической церкви, во главе с Митрополитом Онуфриеми. Также Вселенский патриарх заверил нас, что увещевание раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет! Автокефалия будет предоставляться только канонической церкви и о никаком признании раскола речь быть не может. Политики приходят и уходят, а церковь была, есть и будет", - считает Новинский.

В свою очередь священники отметили, что святейший Вселенский патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви. Как заявил Митрополит Бориспольский и Броворской Антоний, важно, чтобы Вселенский Патриарх услышал объективную информацию представителей канонической украинской православной церкви, тем более, что он неоднократно говорил о том, что в Украине существует только одна каноническая церковь. Митрополит Антоний также отметил, что Вселенский Патриарх развеял много разных посылов, которые звучат сегодня в наших СМИ.

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