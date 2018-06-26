Мир Медики рассказали, как очистить организм от никотина

2018-06-26 16:30 294

 

Для того чтобы никотин, смолы и другие токсины из сигарет попали в кровь, необязательно становиться курильщиком. Достаточно просто вдохнуть дым или зайти в помещение, где только что курили.

Об этом сообщает zdorovia.com.ua

Большинство курильщиков не задумываются о последствиях, к которым может привести эта пагубная привычка. Но есть и те, кто хочет курить и при этом сохранить свое здоровье и позаботиться о том, чтобы окружающие не пострадало.

Обезопасить людей курильщик может, если будет курить в специально отведенном для этого месте, а вот очистить организм от никотина уже не так просто.

Самым эффективным методом выведения продуктов распада табачного дыма является полный отказ от сигарет. А если бросить курить сразу не получается, то можно воспользоваться следующими способами:

Пить больше воды. Известно, что она обладает очищающими свойствами, поэтому уместно будет пить воду, чтобы освободить сосуды от никотина.

Включить в рацион питания витаминизированные продукты. Наиболее полезными в этом случае является киви, ягоды, цитрусовые фрукты, яблоки, томаты, капуста и так далее.

Употребляйте молоко и молочнокислые напитки. Такой же целебный эффект имеют фреши и смузи из свежих ягод и овощей.

Активно заниматься спортом, в таком случае организм начинает самоочищаться и восстанавливаться.

Больше гулять на свежем воздухе. Особенно полезны в случае с никотиновой зависимостью прогулки по хвойному лесу.

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