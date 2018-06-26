Политика Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной

2018-06-26 19:00 246

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Россия воспользовалась имевшимся к ней доверием украинской стороны и неготовностью отражать какие-либо недружественные действия, нанесла «удар в спину», следствием чего является нынешняя ситуация с безопасностью в Европе в целом, и на востоке Украины, в частности.

«Никогда не поворачивайтесь к России спиной, так как только вы это сделаете, вы сразу получите удар в спину. Поэтому мы сегодня стоим плечом к плечу и спина к спине (с европейскими партнерами – ИФ) для того, чтобы защищать Европу на востоке украинской границы», — сказал он в ходе брифинга по результатам встречи с премьером Дании Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене во вторник.

В свою очередь, глава правительства Дании заявил, что является сторонником продолжения санкций против России и будет лоббировать этот вопрос на европейских площадках.

«Я прогнозирую, что будет согласие, консенсус, чтобы это сделать(продлить санкции — ИФ) «, — подчеркнул он.

По словам Л.Рассмуссена, Европа должна держать Украину на первом месте в повестке дня НАТО.

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