Экономика Цены на газ в Европе стремительно снижаются пятый день подряд

2024-12-09 14:39

Цены на газ в Европе снижаются пятый день подряд благодаря мягкой и ветреной погоде, помогающей оберегать запасы от быстрого истощения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что базовые фьючерсы немного упали в понедельник после понижения на 2,8% на прошлой неделе. Шторм Дараг, пронесшийся по Великобритании в выходные, увеличил производство электроэнергии с ветра и уменьшил использование газа для генерации.

На следующей неделе прогнозируется возвращение мягких и ветреных условий. Это может ограничить потребление газа, когда в регион прибывают новые партии. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже достиг самого высокого уровня с января.

Согласно данным отслеживания, некоторые грузы СПГ задержались в Уэльсе из-за штормовых выходных, но один танкер уже разгружается, а еще четыре должны прибыть на этой неделе.

Как сообщается, спрос в Азии остается слабым, поскольку крупнейший потребитель, Китай, может перепродавать больше партий СПГ из-за слабого внутреннего промышленного спроса и более высоких спотовых цен, что делает реэкспорт более выгодным, по данным ведущего частного китайского импортера ENN Group.

Фьючерсы на газ на месяц вперед в Нидерландах, являющиеся эталоном для европейского рынка, снизились на 0,7% до 46,16 евро за мегаватт-час по состоянию на 8:49 утра в Амстердаме. Британский эквивалент снизился на 1,1%.