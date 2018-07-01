Детали «Играй за мир»: баннеры с Суркисом в Москве оказались провокацией и журналистским экспериментом

2018-07-01 16:08 522

 

Баннеры с изображением Григория Суркиса и флагами России и Украины, которые якобы были развешены  в Москве с призывом «Играй за мир», оказались обычным фотошопом и журналистским экспериментом.

Об этом сообщила журналистка Варвара Андреева на своей странице в Facebook, взяв на себя ответственность за данную провокацию.

«Фотошоп + немножко ума и новый срач готов! В ФБ 0,5 тсч реакций, 400 коментов и больше ста репостов. На ВК 10 тсч просмотров! А еще Твиттер… Очень повеселило то, как актуалочка на футбольную тематику, больной вопрос Украины и России и пару минут работы позволяют так весело накинуть на вентилятор. Отечественным СМИ привет», — посмеялась Андреева.

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