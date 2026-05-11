Економіка Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку на швидке завершення війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це свідчать дані торгів у понеділок, 11 травня.

Так, ціна ф'ючерсів сорту Brent на липень на лондонській біржі ICE Futures на пікусягнули $105,79 за барель, що на $4,5 (4,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) додали в ціні на $4,76 (4,99%), до $100,18 за барель. За минулу сесію їхня вартість зросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за барель.

Загалом минулого тижня марки Brent і WTI подешевшали більш ніж на 6% на сподіваннях, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

Але сьогодні стало відомо, що президента США Дональда Трампа не влаштовує пропозиція Ірана про завершення війни. Він назвав її "абсолютно неприпустимою".

subscriber subscriber

Еще по теме

Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці

2026-05-04 14:41

Іран категорично відмовився від мирної угоди виключно на американських умовах

2026-04-29 09:32

Ціни на нафту зросли через тривалу невизначеність у мирних переговорах між США та Іраном

2026-04-28 12:32

Україна заявила про відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини

2026-04-22 16:46

Еще новости в разделе "Економіка"

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36

Для власників електромобілів готують новий податок – 4 000 грн на місяць

2026-05-07 09:31

Україна стала другим за величиною боржником МВФ у світі

2026-05-05 10:34

Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці

2026-05-04 14:41
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа 2026-05-11 13:36
Для власників електромобілів готують новий податок – 4 000 грн на місяць 2026-05-07 09:31
Україна стала другим за величиною боржником МВФ у світі 2026-05-05 10:34
Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці 2026-05-04 14:41