Економіка Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку на швидке завершення війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це свідчать дані торгів у понеділок, 11 травня.

Так, ціна ф'ючерсів сорту Brent на липень на лондонській біржі ICE Futures на пікусягнули $105,79 за барель, що на $4,5 (4,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) додали в ціні на $4,76 (4,99%), до $100,18 за барель. За минулу сесію їхня вартість зросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за барель.

Загалом минулого тижня марки Brent і WTI подешевшали більш ніж на 6% на сподіваннях, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

Але сьогодні стало відомо, що президента США Дональда Трампа не влаштовує пропозиція Ірана про завершення війни. Він назвав її "абсолютно неприпустимою".