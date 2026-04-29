Політика Іран категорично відмовився від мирної угоди виключно на американських умовах

2026-04-29 09:32

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вступатиме в "примусові переговори" зі Сполученими Штатами, стикаючись з "тиском і погрозами", повідомляє CNN.

У телефонній розмові з прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом Пезешкіан заявив, що поточні дії США підривають довіру та ускладнюють будь-який шлях до діалогу. Він додав, що прогрес залишатиметься важким, якщо не будуть припинені "ворожі дії та оперативний тиск" з боку Вашингтона.

Пезешкіан заявив, що Вашингтон повинен спочатку усунути "операційні перешкоди, включаючи блокаду" суден, що прямують до іранських портів та з них, щоб створити умови для вирішення проблем.

Шаріф запевнив Пезешкіана, що Ісламабад "продовжуватиме свої щирі та чесні зусилля щодо сприяння регіональному миру та безпеці", йдеться у тексті дзвінка, опублікованому в офісі прем'єр-міністра Пакистану.

У дописі на X Шаріф висловив вдячність за рішення Ірану направити до Ісламабаду делегацію високого рівня на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі для переговорів, спрямованих на припинення війни.

Іранська делегація покинула Ісламабад у суботу та прибула до Маскату для подальших регіональних переговорів. Очікувалося, що спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибудуть до Ісламабаду в суботу, але президент Дональд Трамп скасував їхню поїздку в останню хвилину.

Президент США Дональд Трамп заявив про цілковите військове ослаблення Ірану та вихід США на виграшну позицію у мирних переговорах, водночас Пентагон утримується від оприлюднення деталей через міркування оперативної безпеки.



Проте справжній стан речей викликає сумніви: за даними NBC, багато іранських ракет усе ж досягли своїх цілей, попри заяви окремих чиновників про нібито неефективність іранської військової техніки. До того ж журналісти The Intercept наголошують, що кількість жертв серед американських військових також може бути занижена в офіційних звітах.