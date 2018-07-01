Детали «Наши выиграли»: Жена Павелко поздравила сборную Россию с победой над Испанией на Чемпионате Мира

2018-07-01 22:03 558

 

Гражданская жена Президента Федерации футбола Украины, Екатерина Чаус, поздравила сборную России с победой над сборной Испании на Чемпионате мира по футболу в РФ.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

“Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! Мы в Дюссельдорфе, в СПА, кричали так, что жаловались другие посетители! Украина с вами! Даже в Германии», - написала Чаус, приложив фотографию с отдыха.

Стоит отметить, что страница Чаус заполнена множеством фотографий с гражданским супругом. На многих из них она пыталась "замазать" его лицо.

 

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