Мир Украинцы застряли в аэропорту Пальма-де-Майорка

2018-07-02 20:30 282

Около 160 человек, среди которых есть дети, уже пару дней не могут вылететь в Украину. Им не обещают ничего конкретного и не обеспечивают ни едой, ни водой.

Из Пальма-де-Майорка не могут вылететь домой около160 украинских туристов. Они уже второй день находятся в аэропорту. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Укринформ.

Об откладывающемся рейсе сообщил один из застрявших в аэропорту туристов. Он рассказал, что тур организован через оператора JoinUP. А вылет должен быть через авиакомпанию Yanair.

"Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.

По его словам, порядка 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет произведён вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул турист.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".

В пресс-службе туроператора JoinUP журналистам объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был 2-го июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы JoinUP Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорка тоже, скорее всего, будет осуществлён авиакомпанией Yanair не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нету.

Журналисты также пытались получить комментарии Министерства иностранных дел и авиакомпании Yanair о сложившейся ситуации, но связаться с ними пока не удалось.

Напомним, несколькими днями ранее из Туниса несколько суток не могли вылететь домой около 300 украинских туристов. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

На прошлой неделе сообщалось, что в столичном аэропорту Киев (Жуляны) застряли почти 100 туристов, которые не смогли вылететь в Тунис рейсами авиакомпании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья.