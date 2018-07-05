Детали Экс-нардеп Табалов «продавал» должности в Налоговой от имени Януковича, - «Комментарии»

2018-07-05 08:14 165

Бывший народный депутат ВР 7-го созыва Александр Табалов занимался «продажей» высших должностей страны от имени Януковича. Об этом пишут «Комментарии» в редакционном материале «Тушки и титушки «Сбербанка России». По информации журналистов, Александр Табалов во времена президентства Виктора Януковича организовывал «схемы» по передаче прав собственности на большие ликвидные предприятия в обмен на «хлебные» должности. Таким образом «продавалась» даже должность главного налоговика Украины.

«Летом 2010-го продал свой бизнес и ушел с должности председателя наблюдательного совета ООО «Полтавский хлебокомбинат», «хлебный король» Полтавщины, лидер партии «Третья сила» Василий Гаврилюк. Формально продал он свое мега-дорогое и влиятельное с точки зрения социального и электорального влияния на население детище будущему «тушке» Александру Табалову. Но, на самом деле – Януковичу и его «Семье». За столь хлебное «подношение» Гаврилюку якобы была обещана хлебная должность начальника всеукраинской налоговой», - пишут журналисты «Комментариев».

«Гарантом» всей схемы обмена якобы выступал сам тогдашний министр финансов Федор Ярошенко. Первый этап сделки был осуществлен при его активной поддержке.

«Гарантом» обмена «Полтавского хлебокомбината» на кресло главного фискала страны был тогдашний министр финансов, лучший друг Николая Азарова – Федор Ярошенко. В результате передачи «Полтавского хлебокомбината» будущему «тушке» Табалову, Василий Гаврилюк был назначен на должность директора Департамента развития и модернизации Госналоговой, и даже сложил с себя полномочия партийного лидера», - говорится в материале издания.

Однако в последний момент сделка сорвалась. Якобы из-за того, что в кадровую «игру» включился старший сын Виктора Януковича – Александр. В итоге Государственную налоговою администрацию тогда возглавил будущий министр МВД Виталий Захарченко.

Все было «на мази», и бывший «хлебный король» уже видел себя главным налоговиком «всея Украины». Злые языки Кабмина утверждали, что «подання» на назначение Гаврилюка уже было подписано, однако в последний момент в игру включился Саша-«стоматолог». В то время, когда Янукович-старший принимал в Межигорье подаяния в виде золотых батонов, Янукович-средний, почувствовавший вкус реальной власти, решил «переиграть» схему Ярошенко-Гаврилюка, и посадил в кресло главного фискала Украины будущего кровавого «чистильника» Майдана Виталия Захарченко», - пишут журналисты.

Сегодня Александр Табалов – снова на политической арене страны и, как пишут «Комментарии», вместе с россиянами готовит рейдерский захват одного из самых крупных производителей хлебо-булочных изделий в Одесском регионе – ООО «Одесский каравай». О деталях этого процесса, а также об участии в нем российского банка, - читайте в полной версии материала «Тушки и титушки «Сбербанка России».