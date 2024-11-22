СБУ разоблачила еще четыре схемы уклонения от мобилизации

Правоохранители разоблачили четыре схемы уклонения от мобилизации, организованные в разных регионах Украины. Злоумышленники за 20 тысяч долларов изготавливали фиктивные документы военнообязанным. Задержаны пять подозреваемых, в том числе экс-заместитель начальника ТЦК, тренер по боксу и другие лица. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
За суммы до 20 тыс. долларов они помогали уклоняющимся избежать призыва и покинуть пределы Украины на основании фиктивных документов.
В частности, в Киеве задержали 35-летнего тренера по боксу и столичного студента, которые пытались "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры.
Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний региона, имеющей право на бронирование своих работников в условиях военного положения.
В то время как в Хмельницкой области подозрение получил бывший заместитель начальника областного ТЦК, продававший военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.
В дальнейшем потенциальные призывники пытались использовать подлог для "списания" по военному учету.
Для совершения преступления организатор использовал личные связи среди должностных лиц ТЦК и врачей.
В то же время в Запорожье "на горячем" задержали местного жителя, когда он брал деньги за фиктивное заключение ВЛК о непригодности к службе по состоянию здоровья.
А на Прикарпатье задержан 66-летний делец, который через связи в МСЭК продавал справки об инвалидности. Это давало возможность мужчинам получить отсрочку от призыва.