Детали «Деньги не пахнут»: Как семья судьи Гусака наживается на отбирании чужого имущества

2018-07-06 21:08 255

 

Об этом на своей странице сообщил на своей странице Центр журналистских расследований.

Струлев Алексей и судья по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича Дмитрий Камбулов и адвокат Андрей Гусак потворствовали члену ВСП Гусак Николаю Борисовичу в нарушении антикоррупционного законодательства.

Так, по делу № 756/1013/14-ц о разделе имущества супругов, с подачи Струлева Алексея и Гусака Андрея, бывшим судьей Оболонского районного суда г. Киева было вынесено заведомо неправомерное судебное решение. Доказательства этого оказались в электронной почте Андрея Гусака, который в декабре 2016 г. отправил Струлеву проект готового судебного решения на согласование, а уже через 4 месяца, аналогичный текст с незначительными правками, за подписью судьи Камбулова появился в реестре судебных решений.

Учитывая тот факт, что господин Струлев так и не понес до сих пор наказания за свои преступные действия, “решака” Андрей Гусак все так же продолжает сопровождение данного процесса, а член ВСП Гусак Николай Борисович все так же не отстранен от выполнения своих должностных полномочий, стоит ли надеяться на справедливый пересмотр данного дела в суде апелляционной инстанции?!

 

єєх

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