Политика Деньги для Украины будут все использованы - Блинкен

2024-11-16 09:30

 

Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, который есть в распоряжении Белого дома для Украины, был потрачен.

Администрация американского президента Джо Байдена "полна решимости" передать Украине для ее борьбы с российскими захватчиками все выделенные для этого средства. Они поступят до инаугурации Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 15 ноября, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе, передает Associated Press.
"Администрация Байдена полна решимости помочь Украине продолжать борьбу с полномасштабным вторжением РФ в следующем году, отправив ей больше помощи, чтобы страна могла сдерживать окупантов и иметь сильную позицию в любых потенциальных переговорах", - сказал Блинкен.

Он добавил, что деньги, направленные для Киева, будут использованы до 20 января, когда избранный президент Дональд Трамп должен принять присягу.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что страны НАТО должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы "обеспечить Украину деньгами и вооружением для эффективной борьбы в 2025 году или возможности вести мирные переговоры с позиции силы".

Ранее Марк Рютте призвал мировое сообщество к более решительной поддержке Украины, чтобы "повысить цену" для Путина и его союзников.

 

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