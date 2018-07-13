Украина Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить

2018-07-13 11:30 216

 

В пятницу, 13 июля, выступая в Верховной Раде на традиционном Часе вопросов к Кабмину, премьер Владимир Гройсман пообещал "евробляхерам", что сегодня проведет разговор с руководством Нацполиции, чтобы их не кошмарили.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала заседаний.

"Я сегодня проведу переговоры с Национальной полицией, чтобы до урегулирования вашего вопроса никто вас не кошмарил. Никаких репрессий не будет. Мы вас защитим и не позволим обижать", - заявил Владимир Гройсман с трибуны парламента.

При этом он призвал "евробляхеров" не нарушать ПДД во время своих акций протеста.

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