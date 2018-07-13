Политика Украина и НАТО призывают Россию прекратить оказывать финансовую и военную поддержки боевикам

2018-07-13 19:00 207

 

Государства-члены Альянса и Украина вновь подтвердили стремление решить конфликт дипломатическими средствами

Украина и НАТО призывают Россию вывести войска с Донбасса и прекратить оказывать финансовую и военную поддержку боевикам. Об этом говорится в заявлении Председательствующего об отношениях Украина-НАТО по итогам заседания Североатлантического совета с Грузией и Украиной, передает корреспондент "РБК-Украина".

В заявлении говорится, что текущий вооруженный конфликт на востоке Украины , подстрекаемый и постоянно поддерживаемый Россией продолжает представлять серьезный вызов евроатлантической безопасности , вызвав гуманитарную катастрофу на Донбассе , в результате которой погибли более 10 тыс. человек , а более 1,5 млн украинских граждан сейчас являются внутренне перемещенными лицами .

Так, государства - члены Альянса и Украина вновь подтвердили стремление решить конфликт дипломатическими средствами в соответствии с минских соглашений и приветствовали усилия Нормандского формата.

Отметим, что в декларации саммита НАТО в Брюсселе говорится о том, что Североатлантический альянс призывает Россию вывести войска из Донбасса.

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