Мир Тереза Мэй допустила отмену Brexit

2018-07-15 06:16 267

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попытки парламента сорвать план выхода страны из состава Евросоюза ставят под вопрос проведение Brexit.

Об этом передает Reuters.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Brexit", - заявила Мэй.

Она сообщали также, что в следующем раунде переговоров с ЕС Великобритания займет жесткую позицию.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наша соглашение о Brexit - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - заявила Мэй.

Напомним, 7 июля был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции. Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза. 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Также свою должность оставил глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис.

Еще по теме

Трамп в ультимативной форме потребовал отменить все пошлины на товары из США

2018-06-26 15:13 1320

Стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в ФРГ, Британии и Испании

2018-06-19 15:16 2096

Конституционный суд одобрил отмену депутатской неприкосновенности

2018-06-06 15:13 2695

Тереза Мэй пообещала Киеву поддержку в гибридной войне против Кремля

2018-05-25 11:42 2734

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп: Было бы хорошо наладить отношения с Россией

2018-07-15 07:00 273

Маккейн сделал резкое заявление по поводу встречи Трампа с Путиным

2018-07-15 06:19 303

Тереза Мэй допустила отмену Brexit

2018-07-15 06:16 267

"Земля трескается на глазах": в Крыму сообщили о бедствии

2018-07-15 06:13 294
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп: Было бы хорошо наладить отношения с Россией 2018-07-15 07:00 273
Маккейн сделал резкое заявление по поводу встречи Трампа с Путиным 2018-07-15 06:19 303
Тереза Мэй допустила отмену Brexit 2018-07-15 06:16 267
"Земля трескается на глазах": в Крыму сообщили о бедствии 2018-07-15 06:13 294

Лента

10:30 Супрун рассказала, что делать при солнечных ожогах
10:00 Бельгия - Англия 2:0 видео голов и обзор матча ЧМ-2018
07:00 Трамп: Было бы хорошо наладить отношения с Россией
06:30 В Москве пригрозили Усику судом, если тот не явится на бой с Гассиевым
06:19 Маккейн сделал резкое заявление по поводу встречи Трампа с Путиным
06:16 Тереза Мэй допустила отмену Brexit
06:13 "Земля трескается на глазах": в Крыму сообщили о бедствии
06:00 Нож в спину Путина из-за Украины: Макрон принял радикальное решение
05:55 ФИФА отказалась от мысли наказывать Виду за видео про Белград
05:51 Стало известно, насколько будут ежегодно расти цены на ж/д билеты