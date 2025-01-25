Жизнь Стинг отменил свои ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем

2025-01-25 13:34

Легендарный британский музыкант Стинг отменил свои ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. Также певец не сможет принять участие в церемонии вручения премии Bass Magazine Awards, где его наградили за жизненные достижения.

По официальной информации в Instagram артиста, концерты, запланированные на 24 января в Фениксе (Аризона) и 26 января в Витленде (Калифорния), перенесены соответственно на 1 июня и 28 мая. Таким образом, команда артиста призвала поклонников сохранить билеты, ведь они будут оставаться действительными на новые даты.

"По совету своего врача, в связи с болезнью, Стинг с искренней жалостью вынужден отменить свое выступление на церемонии Bass Magazine Awards в этот четверг и перенести концерт STING 3.0 в Финиксе, который первоначально был запланирован на 24 января, на 1 июня. Выступление в Витленде с 26 января перенесено на 28 мая. Поклонникам стоит сохранить билеты.

Ближайшее выступление Стинга намечено на 8 февраля в Индианаполисе, штат Индиана, на стадионе Lucas Oil. Артист поблагодарил фанатов за поддержку и выразил надежду на скорейшее возвращение на сцену.