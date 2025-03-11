Политика США официально подтвердили отмену 83% всех программ Агентства по международному развитию

2025-03-11 09:25

Государственный департамент США после просмотра, который длился шесть недель, отменил 83% всех программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил государственный секретарь Марк Рубио в соцсети X.

"Мы официально отменяем 83% программ USAID. 5 200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов способом, который не соответствовал (а в некоторых случаях даже нанес ущерб) основным национальным интересам Соединенных Штатов", - написал он.

Рубио выразил надежду на то, что после консультаций с Конгрессом, "остальными 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь будет более эффективно управлять Государственным департаментом".

Вместе с тем он поблагодарил Департамент по эффективности правительства (DOGE), которым руководит Илон Маск, и "трудолюбивый персонал, который работал долгие времена, чтобы достичь этой запоздалой и исторической реформы".

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