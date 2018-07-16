Политика Тролли Путина пытаются посеять раздор в Штатах, - министр внутренней безопасности США

2018-07-18 12:16 162

Выступая на собрании госсекретарей США в Филадельфии, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что россияне "упорно" используют социальные медиа и другие ресурсы для создания разногласий среди американского народа. 

"Россияне используют социальные медиа, симпатичных людям спикеров и другие способы, чтобы посеять раздор и раскол среди американского народа", - заявила Нильсен.

Однако она добавила, что усилия российских спецслужб "не обязательно ориентированы на конкретных политиков или политические кампании".

Напомним, на прошлой неделе США обвинили 12 граждан РФ в кибератаках и краже документов во время президентской кампании 2016 года.

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Политика

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