Детали Юрфирма Equity, которую связывают с нардепом Грановским, ведет дела "Гавриловских курчат" и мэра Одессы Труханова

2018-07-17 20:46 114

Юридическая компания Equity, которую связывают с нардепом от БПП Александром Грановским, обслуживает таких скандальных клиентов как мэр Одессы Геннадий Труханов. Об этом сообщает "Апостроф".

"Юристы сейчас сопровождают процесс скандальной птицефабрики "Гавриловские курчата". Напомним, в июне Генеральная прокуратура провела 14 обысков и задержала владельцев агрохолдинга "Агромарс" Марину и Евгения Сигал (бывший нардеп Партии регионов) из-за огромного птичьего могильника в селе Гавриловка Киевской области. В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной окружающей среды птицефабрика нанесла вред на сумму более 200 миллионов гривен. Теперь же, как хвастается сама компания Equity, Марина Сигал и Евгений Сигал, а также директор филиала компании Иван Зозуля вышли под залог. Адвокаты сообщили, что добились снижения залога всего до пяти миллионов гривен для каждого подозреваемого, хотя изначально общая залоговая сумма превышала 100 миллионов гривен", - говорится в материале.

Также в статье сообщается о том, что компания Equity помогала мэру Одессы Геннадию Трампу готовить иск в Европейский суд по правам человека из-за его задержания в 2016 году в аэропорте "Борисполь" в связи с подозрением в нанесении бюджету Одессе многомиллионных убытков.

"Как видим, одиозность клиентов нисколько не смущает юристов из Equity. И это неудивительно, если знать о том, с кем связана данная юрфирма. Сразу несколько источников в юридической среде указывают на связь со скандальным нардепом от БПП Александром Грановским… Александр Грановский использует около десятка различных элитных автомобилей, хотя декларирует только одну машину. И ту арендует. Интересно, что владельцы других автомобилей, которыми Грановский пользуется, косвенно связанны с депутатом через главного бенефициара выше названной юрфирмы (Equity, - Ред) Виктора Барсука", - пишут журналисты.

Также руководство Equity связывают с олигархом, нардепом Константином Жеваго. Партнеры данной компании являются или являлись помощниками народных депутатов Константина Жеваго и его давней соратницы, экс-нардепа и бывшей главы Житомирского областного совета Анжелины Лабунской. В частности, глава юрфирмы Виктор Барсук является ее мужем.