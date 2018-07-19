Детали МИД Греции обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела страны

2018-07-20 17:03 453

В МИД Греции считают неуважением заявления российского внешнеполитического ведомства о последствиях для Афин из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении греческого министерства.

"Заявления пресс-секретаря МИД России (Марии Захаровой) являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", − отметили в МИД Греции.

В Афинах полагают, что именно "подобный негативный образ мышления" побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд.

"Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции", − подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также греческая сторона отрицает, что высылка российских дипломатов вызвана давлением "третьей стороны".