Детали Антикоррупционные органы должны стать по-настоящему независимыми – Одарченко

2018-07-20 09:00 129

В Украине должен поменяться алгоритм назначений и доступ для гражданского общества в контроле за такими назначениями, как, например, на должность директора НАБУ. Об этом в эфире «112 Украина» рассказала политолог Екатерина Одарченко.

По мнению политолога, Украине необходима смена госуправления, антикоррупционные органы должны выйти из орбиты влияния Президента и стать по-настоящему независимыми.

В своем Facebook Екатерина Одарченко возмутилась по поводу того, что после серии тайных встреч Сытник назвал ветеранов АТО «титушками».

Каковы же результаты работы НАБУ, вопрошает политолог. По ее мнению, сложившаяся ситуация крайне опасна, так как формирует недоверие к антикоррупционным органам как категории.

«Конечно в развитых демократиях на должности был бы уже кто-то другой, но у нас ситуация продолжается. Ещё раз убеждаюсь что нужна смена алгоритмов назначений и доступ для гражданского общества в контроле за назначениями», - отмечает Одарченко.

Напомним, что журналисты программы «Схемы» задокументировали неформальную встречу в частной резиденции Петра Порошенко с главой НАБУ Артемом Ситником и депутатом ВР, главой фракции БПП Александром Грановским. Эта кулуарная ночная встреча с коррупционной подоплекой проходила 26 апреля, с 23.29 до 0.43.

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