Життя У справі про "плівки НАБУ" фігурантом названо ексспівробітника СБУ Артема Шила – джерела ЗМІ

2025-12-01 19:19

У провадженні щодо так званих "плівок НАБУ" з'явився новий ключовий фігурант — колишній співробітник СБУ та ексрадник в Офісі президента Артем Шило. Як повідомили джерела, знайомі з матеріалами розслідування, саме його називають організатором так званої "папки Міндіча" — масиву досьє на детективів, депутатів, журналістів і посадовців. За словами нардепа Ярослава Железняка, Шило "координував збір цих матеріалів через БЕБ", використовуючи зв'язки, сформовані під час служби в СБУ. У матеріалах розслідування зазначено, що роль Шила "не є другорядною" і що він був одним із фігурантів "тіньового бекофісу", де накопичувалися конфіденційні дані й кошти. На плівках НАБУ, за словами співрозмовників, його ім'я згадується під час обговорення учасників цієї структури.

За інформацією джерел, Шило протягом останніх місяців регулярно відвідує детективів та міг укласти угоду зі слідством. "Він почав передавати інформацію про високопосадовців", — стверджує один із співрозмовників, знайомий з ходом допитів.

Матеріали розслідування також описують його роль у санкційних процесах. Після призначення у 2022 році керівником управління СБУ із захисту критичної інфраструктури Шило, як зазначають джерела, налагодив неофіційний "ринок індульгенцій". Як ідеться у розслідуванні, механізм полягав у тому, щоб "знаходити формальний привід для санкцій, подавати пропозицію до РНБО і використовувати подання як важіль тиску". Бізнесмени, які давали свідчення журналістам, заявляли, що до них "зверталися люди, які представлялися співробітниками силових структур, і пропонували "вирішити питання" до засідання РНБО".

Журналісти Bihus.Info, InformNapalm та "Наші Гроші" повідомляли про зв'язки Шила з гральним бізнесом. У розслідуванні зазначається, що він "курирував значну частину ігрового ринку", зокрема ліцензійні та регуляторні процеси. У випадку з 1xBet журналісти встановили, що видачу ліцензії компанії, пов'язаній з російськими бенефіціарами, супроводжувала юридична структура, пов'язана з оточенням Шила. У розслідуванні щодо Pin-Up роль Шила, за словами авторів, "підтверджена листуванням і фінансовими документами".

Під час вилучення телефону номінального власника Pin-Up слідчі виявили не лише переписку з Шилом, а й фрагменти документів закритих засідань РНБО. У розслідуванні це названо доказом того, що Зотько "пересилав росіянам інформацію, схеми та плани щодо санкцій", а доступ до таких матеріалів він міг отримувати через Шила. Екснардеп Ігор Мосійчук заявив: "Співзасновником PIN-UP із російським бізнесменом Дмитром Пуніним є продажний СБУшник Артем Шило. Той самий Шило, який був радником Офісу президента". Він також припустив, що Шило мав доступ до закритих матеріалів через "людину в ОП, яка передавала потрібні документи".

У матеріалах розслідування зазначається, що в офісі Міндіча було знайдено 527 досьє, які збирав Шило. "Він любив підкреслювати, що має папку на кожного", — стверджують джерела, знайомі з його діяльністю.

За інформацією співрозмовників, найближчим часом Шилу можуть оголосити підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо незаконного збирання конфіденційної інформації та несанкціонованого доступу до закритих реєстрів. Офіційні коментарі від СБУ та Офісу президента наразі відсутні.

Джерело: ukranews.com