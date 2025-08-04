Політика Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що суспільство не дасть знову ліквідувати незалежність Бюро

2025-08-04 13:32

Голова Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів про "план Б" у разі нових спроб ліквідувати незалежність НАБУ. Про це він заявив в інтервʼю BBC.

Бюро продовжить захищати власну автономію, щоб зберегти спроможність викривати топкорупцію.

Так, за словами Кривоноса, будь-які спроби вручити обов’язкові вказівки або отримати доступ до справ НАБУ з боку генпрокурора, або ж інших органів відразу стануть публічними - суспільство поінформують про втручання.

"План Б - це посилювати нашу ефективність і збільшувати кількість гучних викриттів. Тоді суспільство буде більше нам довіряти. І захистить нас в будь-якій спробі знищити нашу незалежність. Я сподіваюся, що ми довіру суспільства завоюємо і виправдаємо його запит на справедливість. Нам дуже багато треба працювати. Я багато що зрозумів і почув під час цих подій. Нам є кого викривати і що викривати в сенсі корупції", - заявив Кривонос.

Також, додав він, НАБУ співпрацює з громадськістю та міжнародними партнерами, зокрема, впроваджує рекомендації міжнародного аудиту.

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