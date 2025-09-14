Життя НАБУ має розслідувати конфлікт інтересів Гетманцева в гральному бізнесі через його частку в «М.С.Л.» – військовий

2025-09-14 13:48

Військовий та політолог Кирило Сазонов закликав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідувати можливий конфлікт інтересів голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у зв’язку з його часткою в операторі державних лотерей «М.С.Л.».

«Знову Гетманцев у новинах – і знову безглузді звинувачення. Учора були ФОПи, потім маркетплейси, робітники, металурги, хіміки, аграрії, айтішники. Тепер – гральний бізнес. То “недоплатили 30 млрд”. Ні, вже 25. Ні, стоп – аж 100! Цифри беруться зі стелі. Мета одна – гучний заголовок. За цим – порожнеча», – сказав Сазонов.

За його словами, неможливо повірити, що голова податкового комітету не вміє користуватися калькулятором. «Значить, робить це свідомо. Скільки б бюджет отримував, якби податкову політику не будували такі шкідники?» – додав він.

Сазонов нагадав, що у Гетманцева вже забрали контроль над гральною сферою, а Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) розформували. «Зрозуміло, чому йому так болить: усі гроші до депутатства він заробив у гральному бізнесі, володіючи часткою в “М.С.Л.”. І цей очевидний конфлікт інтересів не бентежить ані НАБУ, ані всю “антикорупційну екосистему”», – резюмував політолог.

Джерело: tsn.ua