Детали Украинские фармацевты опасаются злоупотреблений со стороны П. Жебривского

2018-07-20 15:35 186

Пока власти Германии ожидают от семьи новоназначенного главы НАБУ Павла Жебривского официальных объяснений по поводу конечных бенефициаров офшорных фирм, принадлежащих Vital Pharma GmbH (директор – дочь. П. Жебривского Анна), на украинском фармацевтическом рынке переполох. Владельцы фармацевтических компаний опасаются, что поборник коррупции и защитник справедливости использует свое служебное положение для улучшения финансового положения еще одной «семейной» корпорации - «Фармак». Эксперты также уверены, что конкурентов «Фармака» ожидают многочисленные проверки и тяжбы с целью ослабить их положение на рынке.

Связь П. Жебривского с группой «Фармак» прослеживается легко. Из немецкого реестра компаний можно узнать, что Vital Pharma GmbH принадлежит нидерландскму холдингу FARMAK GROUP N.V. Конечный бенефициар - Филя Жебривская, сестра экс-губернатора и нинешнього аудитора НАБУ Павла Жебривского. Таким образом, немецкая компания входит в структуру украинской группы фармкомпаний "Фармак".Нидерландский холдинг в свою очередь принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l., собственник которого – кипрская

F.I. & P. HOLDINGS LIMITED. Контрольный пакет акций принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акцій – около 10 % принадлежит Павлу Жебривскому. Согласно деклараций Жебривского, ежегодно он получает от компании около 1 500 000 півтора грн. дивидендов.

Из той же декларации известно, что, например, в 2017 году Жебривский получил от украинского "Фармака", 1 000 000 грн. «матпомощи». Впрочем, интересы П. Жебривского в фармбизнесе не ограничиваются группой «Фармак». Ему также принадлежит ЧП «ЯН», торгующая, в частности, медикаментами.

Вот поему по украинскому фармацевтическому рынку циркулируют опасения, что новый статус Павла Жебривского может быть использован его семейным бизнесом, прежде всего компанией «Фармак» для расчистки рыночных позиций. Казалось бы – где НАБУ, а где фармацевтика. Но на самом деле значительная доля фармацевтического рынка – государственные закупки. На них выделяются ежегодно многомиллиардные суммы, бюджет МОЗ вообще является одним из самых крупных среди украинских министерств, он соизмерим, например, с бюджетом министерства обороны. Поэтому участники рынка вполне могут стать свидетелями конфликта интересов у свеженазначенного аудитора НАБУ Павла Жебривского.