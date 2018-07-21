«ХАРАКТЕРИ НОВОГО СВІТУ» – ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ І ДОСВІДУ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Відомий політик, дослідник історії та економіки провідних країн світу Ігор Шаров вважає, що його чергова книжка «Характери Нового світу» може стати чудовим дороговказом майбутньому президенту України. Про це йде мова в його інтерв’ю «Буквоїду».
Перший президент США Джордж Вашингтон, нагадує політик, наголошував, що незалежність і свобода є результатами спільних рішень, спільних зусиль, спільних небезпек, страждань і успіхів.
На думку Ігоря Шарова, Україна не матиме успіху без консолідації політичного класу навколо засадничих питань існування держави.
Сполучені Штати гідні для наслідування, вони мають сьогодні найбільший у світі науково-технічний потенціал. Щорічно асигнування на ці цілі у США перевищують аналогічні видатки Великобританії, Німеччини, Франції та Японії разом узяті.
Лідерство США, нагадує Ігор Шаров, поки незаперечне в авіакосмічній, телекомунікаційній, фармацевтичній, медичній, атомній сферах, військовій промисловості, складній електроніці. Нерідко найбільш складна наукомістка продукція США просто не має аналогів у світі. Особливо це стосується військової продукції, на виробництво якої США витрачають приблизно 40% світових витрат. США також називають головним «інкубатором» технічних нововведень для всього світу.
«В своїй книжці, – каже Ігор Шаров, – я зокрема, зосереджував увагу на тих президентах, які вирішували схожі проблеми американського й українського державотворення: в Америці були громадянські війни, на полях брані покладено тисячі життів, були економічні й фінансові кризи, гостро стояло питання кордонів тощо. Хіба можуть залишатися поза увагою ухвалення рішень першими особами держави, їхня стратегія і тактика в зазначених питаннях? Навпаки, це вкрай важливе джерело знань і досвіду».
Нагадаємо, що Ігор Шаров є автором п’ятитомника: «100 сучасників: роздуми про Україну», «100 визначних місць України», «100 видатних імен України», «Вчені України: 100 видатних імен», «Художники України: 100 видатних імен», книжки «Від мрії – до дії!».