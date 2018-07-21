Детали Получив премии чиновники «Нафтогаза» наняли клоунов в фейсбуке для шоу

2018-07-21 15:21 144

После того, как топ-менеджеры «Нафтогаза» получили миллиардные премии, на службе компании появились боты, а также «Коболевские бабушки на час».

Коболев и Витренко наняли их для того, чтобы шантажировать правительство и затравить новый состав регулятора энергетики. Фейсбук-активисты начали осваивать бюджеты наковских миллионеров, собирая по всему фейсбуку людей для пикета под зданием НКРЕ. Вывеской для акции стала «Деморда» к которой для отвода глаз прилепили очередного олигарха — на этот раз Фирташа. Только народу желающего поработать массовкой в фейсбуке собралось очень мало. На деле было около 30 человек, 20 из которых были нанятые бабушки.

Так как народу событие оказалось неинтересным в ход пошел креатив: волынки, игрушечные топоры. Видимо фейсбук-активисты посчитали, что креатив заменит им реальный интерес и позволит освоить побольше денег Коболева, а заодно — позволит прикрыть отсутствие реального интереса к мероприятию песнями и плясками.

«Фейсбук-актививсты» прикрывают то, что на самом деле требуют у правительства нефтегазовцы – чтобы оно повысило цены на газ для населения и таким образом они давят на НКРЕ, чтобы оно отменило внедрение европейского механизма газового рынка. Это сейчас беспокоит «Нафтогаз» больше всего.

Говорят, что Коболев и Витренко уже просили об этом в Администрации президента, но там им дали только клоунов на подряд. Конечно, после получения очередной премии в 127,7 млн. грн, чиновники «Нафтогаза» решили, что уже могут себе позволить организовать политические шоу с помощью фейсбук-клоунов.

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