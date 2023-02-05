ВОЙНА В Украине В Минобороны объяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих

2023-02-05 21:00

 

В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих после вступления в силу нового порядка выплат.

Об этом АрмияInform рассказал заместитель начальника управления социальной поддержки - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль.

Новый порядок действует с 1 февраля: дополнительное денежное вознаграждение военным по 30 000 грн и по 100 0000 грн будут выплачиваться по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Выплаты 100 000 грн военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся – как было в прошлом году 100 000 грн, так и останется та же премия.

Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. Если военнослужащий получал 13 000 грн – такое минимальное денежное довольствие было в прошлом году – то с 1 февраля военнослужащий будет получать не менее 20 000 грн. Это три минимальных зарплаты. На передовой военнослужащий с минимальным денежным довольствием будет получать дополнительно 100 000 грн – за месяц у него будет 120 000 грн.

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой, 100 000 грн ежемесячно продолжат получать за время выполнения боевых заданий:

→ военнослужащие ракетных войск и артиллерии;
летчики при выполнении полетов в районах ведения боевых действий;
→ моряки;
→ военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию в качестве военнослужащих, которые вознаградят 100 000 грн ежемесячно);
→ зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Вознаграждение в размере 30 000 грн будут ежемесячно получать военнослужащие, входящие в состав группирований Сил обороны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей. Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также находящиеся в подразделениях военнослужащие, которые зачислены в состав резерва главнокомандующего ВСУ. 30 000 грн будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Также в Минобороны разъяснили, кому сократят денежное довольствие. Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, проходящим службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва главкома ВСУ, находящихся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть обучающие центры, органы военного управления, тыловые базы и прочее.

Если военнослужащий, получавший 100 000 грн, будет ранен, травмирован или контужен в бою, он получит вознаграждение в размере 100 000 грн. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии.

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