Детали Главой украинского Сбербанка России Ириной Князевой займется Нацполиция

2018-07-21 17:28 171

Национальная полиция Украины расследует возможное злоупотребление полномочиями главы правления украинского филиала Сбербанка России Ирины Князевой по факту вывода из банка 1 миллиона долларов в 2014 году в обход ограничения Нацбанка Украины.

Об этом активист Антон Гринёв поделился на своей странице в Facebook, приложив соответствующую справку из ЕРДР.



«Уголовное производство было открыто поданного мной и коллектива информагентства Голос Народа заявления в правоохранительные органы», — рассказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что глава правления украинакого Сбербанка России Ирина Князева в 2014 году пыталась вывести со своего счета 1 миллион долларов США, но получила отказ из-за законного ограничения НБУ на вывод более 15 000 гривен в сутки. После чего Князева вывела средства в обход ограничения НБУ, использовав свои служебные полномочия.

Так, 1 июля 2014 года Князева подала иск в суд на Сбербанк России, руководителем которого являлась, а уже 9 июля 2014 года, через одну неделю, Печерский районный суд завершил рассмотрения дела и постановил удовлетворить исковое требование и позволить Князевой снять 1 миллион долларов со своего счета, несмотря на постановления Национального банка. Таким образом Князева и её подчиненные находились в конфликте интересов. Отмечается, что Сбербанк России, будучи ответчиком по иску замглавы правления банка Ирины Князевой, не стал обжаловать судебное решение и подавать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее неизвестные хакеры опубликовали переписки сотрудников Сбербанка из которых следовало, что Валерий Хорошковский готовится к покупке банка.

Отметим, что в июне Сбербанк России с помощью титушек захватил и разгромил киевский ТРЦ «Магеллан».















