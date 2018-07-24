Политика США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе – Волкер

2018-07-24 18:00 195

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон не поддерживает идею проведения референдума на оккупированном Донбассе.

В интервью каналу 112.Украина Волкер заявил, что подобные референдумы будут нелегитимными.

"Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля над этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", - заявил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обдумать предложение о проведении референдума на оккупированной части Донбасса "с целью положить конец военному конфликту на востоке Украины".

В МИД Украины заявили, что предложение Путина абсолютно неприемлемо для Украины и ее союзников.

Президент США Трамп уже отверг идею Путина провести референдум на оккупированном востоке Украины.