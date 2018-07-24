Украина Укрпочта заявила о задержках с выплатами пенсий

2018-07-24 21:30 270

 

Компания проинформирует клиентов об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

В Украине задерживаются выплаты пенсий из-за технических вопросов в Пенсионном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты во вторник, 24 июля.

"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, а об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля клиентов своевременно проинформируют.

"Заверяем наших клиентов, что Укрпочта делает все возможное ради обеспечения скорейшей выплаты пенсий", – заверили в пресс-службе.

Тем временем на сайте Пенсионного фонда Украине нет информации ни о задержках пенсий, ни позиции ПФУ по этому поводу.

В комментарии Подробностям представитель пресс -службы пенсионного фонда Украины сообщил, что сейчас пенсионный фонд средствами, которые у него есть он финансирует пенсии и финансирование продолжается.

"Ели говорить прямо сейчас, то согласно закону, финансирование должно завершиться 25 числа, пока финансирование продолжается, оно в дальнейшем еще время есть, то есть оно в дальнейшем будет продолжаться ", - сказал представитель пресс -службы пенсионного фонда Украины.

В Комитете Верховной Рады по соцполитике нардеп Сергей Каплин сообщил, что проблема возникла, поскольку казначейство не перечислило пенсионному фонду займ на покрытие кассовых разрывов - то платить пенсии просто нечем. Однако в ближайшие дни пенсионеры получат деньги.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Украине дважды пересчитают пенсии. Из-за изменений социальных стандартов перерасчет запланирован виюлеи в декабре.

Напомним, в конце апреля был завершен перерасчет пенсий военным пенсионерам.

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