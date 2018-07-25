Украина В Кабмине предложили при обладминистрациях создать органы власти для циган

2018-07-25 15:16 246

Минкульт Украины выступает за создание в облгосадминистрациях структурных подразделений по вопросам ромов, в тех регионах, где находится многочисленная ромская община.

"Необходимо в структуре государственных органов создать хотя бы небольшие подразделения, которые будут системно, предметно и квалифицировано и на базе конкретных наработок заниматься этими вопросами", - сообщил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш .

В частности, речь идет о создании в структуре департаментов ОГА по этнополитике отделов по вопросам ромов, в тех регионах, где находится многочисленная ромская община.

По его словам, на данный момент нет информации о точном количестве ромов в Украине, но по разным источникам их от 47 тыс. до 400 тыс. человек.

Юраш отметил, что такая неопределенность усложняет решение проблемных вопросов в данной сфере.

В связи с чем, представитель Минкультуры предлагает собрать всех стейкхолдеров, экспертов, представителей госорганов для наработки решений по всем сегментам: жилье, образование, социальная защита, здравоохранение, культура и информационная деятельность.

"Мы должны понимать, что Украина – это наша родина, и мы должны сделать все, чтобы межнациональный вопрос был на самом высоком уровне", - отметил глава ОО "Ассамблея национальностей Украины" Равшан Тагиев.

Он также подчеркнул, что необходимо поднимать институциональный уровень данного вопроса путем создания в Министерстве культуры отдельного профильного комитета.

"Совет старейшин ромов Украины предлагает создать совет для решения вопросов по созданию условий для развития социальной культуры ромов, организации оседлой цивилизованной жизни в местах их регистрации", - сказал старейшина ромской общины Украины Георгий Чурон.

Также по его словам, в Закарпатской области совет ромов будет поднимать вопрос о строительстве жилья и создания рабочих мест в фермерских хозяйствах для ромов в местах их проживания.

Как отмечают представители правительства, одной из основных проблем, которые не позволяют предоставлять социальные услуги ромам, это отсутствие у них документов.