Детали Новинский: четверть миллиона помолились о мире в Украине

2018-07-28 09:48 270

 

Крестный ход в годовщину 1030-летия Крещения Руси, прошедший 27 июля в Киеве, собрал 250  тысяч верующих. Это рекордное количество участников, и такое число верующих однозначно свидетельствует в пользу того, что мира в Украине хотят многие. Об этом телеканалу Интер заявил народный депутат Вадим Новинский. "Сегодня по-настоящему радость переполняет сердце. Потому что мы все увидели торжество православия. И как со всех концов страны - тысячи верующих. По нашим оценкам более 200 тысяч приняли участие в Крестном ходе. Люди приехали сюда, чтобы помолится за Мир и согласие в Украине. Всем уже надоела война. Все хотят мира. Тут собралась партия мира. Здесь патриоты Украины. Не те патриоты кто хочет войны, а те, кто преодолев такие расстояния и все препятствия. Которые были на всех уровнях все-же поехали помолиться за Украину. И за нашу церковь", - отметил Новинский. (http://podrobnosti.ua/2252920-krestnyj-hod-v-godovschinu-1030-letija-kreschenija-rusi-sobral-bolee-200-tysjach-verujuschih.html)

В своем интервью газете Сегодня (https://www.segodnya.ua/politics/intervyu-s-vadimom-novinskim-na-nashem-krestnom-hode-budet-svyshe-100-tysyach-veruyushchih-1157955.html), накануне празднования, политик отметил, что официально в числе организаторов не состоит. Но много общается с иерархами церкви, «Как могу, помогаю в организации празднования годовщины Крещения Руси. Не как депутат, а как один из миллионов верующих нашей церкви. И сам буду принимать участие в крестном ходе, как делаю это каждый год. Считаю это своим, пусть небольшим, вкладом в дело продвижения мира в Украине. Так же Новинский считает, что Крестный ход -   не политическое шествие, тут нет партийных флагов, а есть единственное знамя — Христос.

Еще по теме

Новинский: Церковь не должна подстраиваться под желания политиков или настроение общества

2018-07-27 14:21 519

видео Киев отмечает 1030-летие Крещения Руси: В Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь

2018-07-27 10:41 636

Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет

2018-07-27 10:29 570

Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП

2018-07-25 21:59 759

Еще новости в разделе "Детали"

Новинский: четверть миллиона помолились о мире в Украине

2018-07-28 09:48 270

Новинский: Церковь не должна подстраиваться под желания политиков или настроение общества

2018-07-27 14:21 519

Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет

2018-07-27 10:29 570

Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин

2018-07-26 17:00 732
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Новинский: четверть миллиона помолились о мире в Украине 2018-07-28 09:48 270
Новинский: Церковь не должна подстраиваться под желания политиков или настроение общества 2018-07-27 14:21 519
Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет 2018-07-27 10:29 570
Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин 2018-07-26 17:00 732

Лента

14:00 Террористы на Донбассе атаковали ВСУ и понесли большие потери
13:30 Путин заявил, что его идея референдума на Донбассе еще сырая
13:00 Заштатный епископ готовил покушение на Филарета - УПЦ КП
12:30 Что делать, если забирают субсидию
12:00 Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом
11:30 Трамп возразил, что знал о встрече с россиянами перед выборами
11:00 Украина отмечает 1030-летие крещения Киевской Руси
10:30 Синоптики спрогнозировали в Киеве новый потоп
09:48 Новинский: четверть миллиона помолились о мире в Украине
фото 22:12 Ди Каприо, Брэд Питт и Мэтт Деймон из принципа отказались от "Оскара"