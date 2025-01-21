Политика Непризнанное Приднестровье согласилось на все условия Молдовы по поставкам газа

2025-01-21 09:24

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион соглашается получить газ, доставленный молдавской компанией Молдовагаз, и готов платить за него.

По его словам, Приднестровье соглашается получать газ через Молдовагаз, и Тираспольтрансгаз, еще 18 января направил обращение по этому поводу в Кишинев.

"Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также извлекала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента по поставкам газ Приднестровью поставляла компания Молдовагаз", – сказал Красносельский.

Он также отметил, что Тираспольтрансгаз гарантирует оплату доставки.

Напомним, 1 января Украина приостановила транзит российского газа. Действие контракта с Газпромом завершилось. Из-за этого также остановлены поставки газа в Приднестровье (левобережье) через Молдову (правобережье). Покупателем газа у Газпрома было его дочернее предприятие Молдовагаз, которое весь объем приобретенного топлива направляло в Приднестровье. Молдова собирается национализировать Молдовагаз. Правобережная Молдова уже несколько лет покупает газ для внутренних потребностей у европейских поставщиков. А Приднестровье осталось без газа, тепла и горячей воды. В регионе начались веерные отключения света.