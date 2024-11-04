ВОЙНА В Украине Украину ожидает тяжелая зима: света может не быть от 8 до 20 часов – Politico

2024-11-04 18:26

 

В Украине потеряно более половины генерирующих мощностей, что может привести к длительным отключениям света.

В Украине этой зимой отключения света могут продолжаться до 20 часов, если температура упадет до -10°, а Россия выведет из строя наши АЭС.

Об этом рассказал Politico директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В Центральной Украине после ракетных атак были уничтожены энергетические объекты, что повлекло за собой масштабные ремонтные работы перед зимой. Из-за российских ударов Украина потеряла более половины своих генерирующих мощностей и специалисты прогнозируют отключение электроэнергии на 8-14 часов в день, а в случае ухудшения ситуации — до 20 часов.

Эксперты подчеркивают, что основная часть энергетического обеспечения страны зависит от незащищенных атомных станций, покрывающих 60% потребностей Украины. В случае новых атак на ядерную инфраструктуру это может привести к длительным отключениям и новому гуманитарному кризису, когда люди будут вынуждены покидать страну в поисках тепла и убежища.

Напомним, ранее Александр Харченко сообщал, что Украине грозит блэкаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС.

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