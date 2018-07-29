Украина Над Одессой в самолет с сотнями пассажиров попала молния

2018-07-29 10:00 411

 

В субботу, 28 июля, над Окнянским районом Одесской области в пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova, совершавший рейс Кишинев-Санкт-Петербург, попала молния.

Инцидент произошел , когда самолет вылетел из кишиневского аэропорта в 14:33 с более сотней пассажиров на борту.

Самолет взял курс на северо-запад России, но набрав 4 тысячи метров, подвергся воздействию разряда высокого напряжения, снизился и сделал несколько кругов над Раздельной.

Приняв решение о возврате в аэропорт вылета, экипаж решил вырабатывать топливо в зоне ожидания над территорией Молдовы.

В районе 16 часов самолет совершил посадку в Кишиневе.

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