Политика МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 300

МИД Украины выражает решительный протест из-за посещения премьером РФ Медведевым оккупированного Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на территории оккупированного Крыма 28-29 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В этой связи сказано, что МИД Украины "неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в его международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Украинские дипломаты подчеркивают, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/ 68/262 от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике и Крым и г. Севастополь (Украина)"A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года," Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.