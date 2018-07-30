Политика МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 300

 

МИД Украины выражает решительный протест из-за посещения премьером РФ Медведевым оккупированного Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на территории оккупированного Крыма 28-29 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В этой связи сказано, что МИД Украины "неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в его международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Украинские дипломаты подчеркивают, что пребывание Медведева на территории Крыма является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, обязательств по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/ 68/262 от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике и Крым и г. Севастополь (Украина)"A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года," Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.

Еще по теме

"Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму

2018-07-30 11:12 378

В России предложили запретить украинцам ездить в Крым: что известно

2018-07-29 14:00 1149

Львов - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

2018-07-28 15:00 792

Киев принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса

2018-07-26 15:13 855

Еще новости в разделе "Политика"

"Эта какая-то аномалия". Лавров охарактеризовал отношения между Украиной и Россией

2018-07-30 20:00 306

Российская певица Семенович попала в базу сайта "Миротворец"

2018-07-30 17:30 210

МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 300

"Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму

2018-07-30 11:12 378
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Эта какая-то аномалия". Лавров охарактеризовал отношения между Украиной и Россией 2018-07-30 20:00 306
Российская певица Семенович попала в базу сайта "Миротворец" 2018-07-30 17:30 210
МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым 2018-07-30 16:30 300
"Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму 2018-07-30 11:12 378

Лента

21:00 Президента Грузии оштрафовали за курение в американском отеле – CМИ
20:00 "Эта какая-то аномалия". Лавров охарактеризовал отношения между Украиной и Россией
19:30 Украинцев предупредили о взлете курса доллара
19:00 В ПФУ рассказали о состоянии дел с выплатой пенсий
18:30 Стали известны самые сильные природные антибиотики
18:00 Усик и Беллью согласовали бой в Великобритании
17:30 Российская певица Семенович попала в базу сайта "Миротворец"
17:00 "Не покидайте дома!" На Донбассе объявили антитеррористическую операцию
16:30 МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым
15:45 UNICEF обнародовала жестокую статистику по случаям торговли людьми