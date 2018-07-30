Политика Российская певица Семенович попала в базу сайта "Миротворец"

2018-07-30 17:30 210

В базу сайта "Миротворец" российская певица Анна Семенович попала после посещения аннексированного Крыма и концерта в оккупированном Донецке.

29 июля российскую певицу Анну Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец". Ей вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также участие в российских пропагандистских мероприятиях.

В Крыму Семенович была в апреле 2018 года, о чем свидетельствуют фотографии в ее Instagram. В оккупированном Донецке певица выступала на концерте 26 июля, о чем сообщало "министерство информации ДНР". Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года.

Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. 38-летняя Анна Семенович родилась в Москве. Она была участницей группы "Блестящие" в 2003–2007 годах.