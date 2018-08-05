На днях стало известно, что бывший судья Апелляционного суда Харьковской области Игорь Кипенко после ухода с должности судьи выступает посредником между участниками судебных дел и судом.

Так, он выступил посредником между успевшей стать скандально известной судьей Харьковского районного суда г. Харькова Анной Подус, адвокатом Юлией Плетневой и истцом по делу о взыскании долга по договору займа. Об этом сообщается в блоге Ольги Кругловой на Цензор.нет с отсылкой на данные неизвестного хакера.



Напомним, после публикации неизвестным хакером доказательств подлинности переписки Анны Подус с Юлией Плетневой, в которой фигурировал юрист Группы компаний “АИС“ Наталья Осипчук и одиозный депутат Дмитрий Святаш, СМИ неоднократно обращали внимание общественности на этот факт. Так, аноним предоставил свои доказательства подлинности приведя сравнение IP адресов Анны Подус и ее супруга Михаила Подус, которые имеют полное совпадение, в том числе и с IP с которого Анна Подус заходила в свои социальные сети. Сама Анна Сергеевна не отрицает факт взлома как ее личной страницы в социальной сети Facebook так и личной электронной почты.



Также хакер обращает внимание, что проверка данных из личного электронного ящика судьи показывает отсутствие какого-либо внешнего вмешательства, что является еще одним доказательством умышленного фальсифицирования судьей Подус судебного решения в пользу Дмитрия Святаша. Также хакер обращает внимание, что проверка данных из личного электронного ящика судьи показывает отсутствие какого-либо внешнего вмешательства, что является еще одним доказательством умышленного фальсифицирования судьей Подус судебного решения в пользу Дмитрия Святаша.



Учитывая близкие отношения Анны Подус с Игорем Кипенко, который “вхож” в круги судей Апелляционного суда г. Харькова и Юлии Плетневой, которая сопровождает дела Дмитрия Святаша, стоит ли надеяться на справедливое рассмотрение каких-либо дел в судах Харькова, имеющих отношение к Дмитрию Святашу, пока неизвестно.



Напомним, на данный момент, несмотря на разгорающийся скандал, Анна Подус не отстранена от выполнения должностных обязанностей, но как сообщает Дзержинский районный суд г. Харькова, после начала скандала пребывает в отпуске.