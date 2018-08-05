Детали Покушение на Доровского заказали в Украине - следствие

2018-08-05 21:52 81

 

Наиболее вероятным в покушении на генерального директора фармацевтической компании «Здоровье» Александра Доровского, произошедшем 5 июля, является украинский след. Такое мнение высказал источник в главном управлении национальной полиции  Харьковской области, пишут Версии. (http://versii.com/news/382887/)

 «Отрабатывается несколько версий, в том числе связанные с предпринимательской деятельностью и личной неприязнью. Проводятся экспертизы, опрос свидетелей. Шансы выйти на преступников есть», - сообщил сотрудник полиции. По его словам, «наиболее вероятен украинский след». «Скорее всего, целью было запугать жертву, о чем свидетельствует характер закладки и мощность взрывного устройства», - добавил он. Пока найти преступников не удалось.

 Автомобиль Александра Доровского подорвали 5 июля. В машине находился сам директор компании "Здоровье", водитель и охранник. Они серьезно не пострадали. Рядом с местом преступления нашли провода и гранату.

 Это не первый случай покушений в фармацевтической отрасли. В 2009 году пытались убить директора компании "Фармак" Филю Жебровскую. Преступника нашли, но он не выдал заказчика и вскоре сам оказался на свободе.

 

Еще по теме

видео В Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро - он не пострадал

2018-08-05 15:00 318

Облил кислотой: в Херсоне задержали подозреваемого в покушении на активистку

2018-08-04 14:30 678

Облили серной кислотой. Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство

2018-08-01 17:00 633

Заштатный епископ готовил покушение на Филарета - УПЦ КП

2018-07-28 13:00 1014

Еще новости в разделе "Детали"

Покушение на Доровского заказали в Украине - следствие

2018-08-05 21:52 81

Бывший судья Кипенко помогает сторонам “решать” дела в суде несмотря на свое увольнение

2018-08-05 17:09 255

Новинский о проверке ГПУ законности предоставления ему гражданства: Очередной пример преследования оппонентов власти

2018-08-04 15:01 507

Новый начальник управления СБУ в Киеве и области - что известно об Олеге Валендюке

2018-08-03 17:35 504
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Покушение на Доровского заказали в Украине - следствие 2018-08-05 21:52 81
Бывший судья Кипенко помогает сторонам “решать” дела в суде несмотря на свое увольнение 2018-08-05 17:09 255
Новинский о проверке ГПУ законности предоставления ему гражданства: Очередной пример преследования оппонентов власти 2018-08-04 15:01 507
Новый начальник управления СБУ в Киеве и области - что известно об Олеге Валендюке 2018-08-03 17:35 504

Лента

21:52 Покушение на Доровского заказали в Украине - следствие
17:09 Бывший судья Кипенко помогает сторонам “решать” дела в суде несмотря на свое увольнение
видео 15:00 В Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро - он не пострадал
14:30 Парубий рассказал, чем нардепы займутся после каникул
14:00 Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви
13:30 В Украине хотят запретить зубные пломбы и термометры: кого коснется
13:00 В Кабмине рассказали о размерах зарплат членов правительства
12:30 Дональд Трамп написал еще одно письмо Ким Чен Ыну
12:06 Погода на 5 августа: синоптики обещают дожди с грозами и сильную жару
11:30 Адвокат показал совместное фото с Виктором Януковичем в России