Детали Покушение на Доровского заказали в Украине - следствие

2018-08-05 21:52 81

Наиболее вероятным в покушении на генерального директора фармацевтической компании «Здоровье» Александра Доровского, произошедшем 5 июля, является украинский след. Такое мнение высказал источник в главном управлении национальной полиции Харьковской области, пишут Версии. (http://versii.com/news/382887/)

«Отрабатывается несколько версий, в том числе связанные с предпринимательской деятельностью и личной неприязнью. Проводятся экспертизы, опрос свидетелей. Шансы выйти на преступников есть», - сообщил сотрудник полиции. По его словам, «наиболее вероятен украинский след». «Скорее всего, целью было запугать жертву, о чем свидетельствует характер закладки и мощность взрывного устройства», - добавил он. Пока найти преступников не удалось.

Автомобиль Александра Доровского подорвали 5 июля. В машине находился сам директор компании "Здоровье", водитель и охранник. Они серьезно не пострадали. Рядом с местом преступления нашли провода и гранату.

Это не первый случай покушений в фармацевтической отрасли. В 2009 году пытались убить директора компании "Фармак" Филю Жебровскую. Преступника нашли, но он не выдал заказчика и вскоре сам оказался на свободе.