Мир Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес

2018-08-10 19:33 267

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

При этом увеличивается возраст для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года.

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Указ легализирует организацию и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

Напомним, 1 августа Лукашенко впервые после сообщений в СМИ о возможном инсульте появился на публике "вживую", не по телевизору, и прокомментировал слухи о болезни.

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