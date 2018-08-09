Мир В Германии вынесли приговор паре, которая продавала сына педофилам

2018-08-10 11:13 162

В Германии женщину и ее парня приговорили к 12 годам тюремного заключения за то, что они продавали педофилам сына женщины от прошлого брака.

"Пара обвиняется в том, что она неоднократно насиловала и жестоко избивала мальчика с мая 2015 года и продавала его в интернете другим мужчинам для секса с 2016 года", - говорится в заявлении суда города Фрайбург.

Как сообщает CNN, суд приговорил 48-летнюю женщину и ее 39-летнего партнера к 12-летнему тюремному сроку. Также их обязали заплатить сыну компенсацию в размере 30 тысяч евро.

Мужчины, которые были "клиентами" пары, также были привлечены к уголовной ответственности. Среди них гражданин Испании.

Также пара продавала педофилам трехлетнюю девочку с психическим расстройством, чьим опекуном являлась осужденная женщина.

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