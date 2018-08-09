Детали Хороший понт дороже кресла - политолог

2018-08-09 15:02 198

Как отмечает политолог Николай Спиридонов, не смотря на предвыборную осень, президент Петр Порошенко не захотел отдыхать в Украине. 

Президент Украины Петр Порошенко, вероятно, провел неделю в неанонсированном отпуске, сообщает ТСН.

По негласным правилам, президентская администрация должна сообщать о перерыве в работе главы государства, но обычно семья Порошенко такую информацию не разглашает. Одновременно туристы несколько лет назад "ловили" Порошенко в Испании на курорте Марбелья в аптеке, когда он покупал витамины.

Программа "Схемы" Радио Свобода делала сюжет про зимний отдых президента, который летал с семьей инкогнито на Мальдивы. Источники ТСН в АП подтвердили, что с 29 июля президент не появлялся на работе, поэтому журналисты решили поискать Порошенко в Марбелье, где глава государства имеет свои фирмы и поместье прямо на берегу моря.

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