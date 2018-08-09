Детали «Спинка вспотела?»: Коломойский пообещал рассказать СМИ, как Суркис давал взятки за право РФ принимать ЧМ-2018

2018-08-09 17:22 183
 
О том, что украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Суркисы помогали России получить право на проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 стало известно украинским средствам массовой информации с расследования британского журналиста Тима Вайта. 
 
Фильм, посвящённый коррупции в большом футболе, был презентован в июле этого года в Брюсселе.
 
В своем материале, Вайт отмечает, что Суркисы не только способствовали тому, чтобы РФ получила право провести турнир, но и сделали все, чтобы Путин сохранил эту возможность. Для этого прибегли к откровенному подкупу функционеров ФИФА и привычному для себя взяточничеству. Точных сумм Вайт не называет, но указывает на то, что речь о миллионах долларов США.
 
Как оказалось, о факте подкупа со стороны Суркиса представителей ФИФА известно и украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В одном из телефонных разговоров с Игорем Суркисом он пообещал рассказать иностранным СМИ о том: «кто? кому? сколько? и куда платил..».
На этом моменте разговора собеседник Коломойского изрядно занервничал, умолк, а потом начал, в буквальном смысле этого слова, заикаться.
 
В ответ Коломойский парировал: «Что спинка вспотела?».
 
ВИДЕО РАЗГОВОРА 
 

 
Не исключено, что публичные показания украинского олигарха по этому вопросу могут спровоцировать очередной коррупционный скандал в ФИФА.
Со своей стороны, надеемся, что Коломойский таки сдержит данное обещание и расскажет, в том числе, украинским журналистам, обо всем, что ему известно про факты пророссийского лоббизма и коррупции в действиях братьев Сурков.
 
Напомним, брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис пока еще занимает должность вице-президента УЕФА. Именно эти полномочия и позволил ему решать вопросы и интересах РФ на этапе подготовки ЧМ-2018.
Также напомним, что украинцы уже потребовали от УЕФА уволить Суркиса старшего с должности вице-президента.  Соответствующая петиция доступна на портале Change.org
 
Автора требований считают, что Суркис, будучи лоббистом интересов страны- агрессоар, не может представлять в УЕФА Украину.
 

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Детали

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