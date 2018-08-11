Украина Полиция обнаружила 50 пьяных водителей автобусов и маршруток

2018-08-12 12:00 210

Почти за 20 дней в рамках операции "Перевозчик" полиция обнаружила 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в субботу, сообщили в Департаменте коммуникации НП Украины.

По его словам, по состоянию на 10 августа этого года полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средств и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12 800 фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", - подчеркнул Князев.

В пресс-службе МВД со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области также сообщают, что в рамках операции "Перевозчик" в Чабанах под Киевом полицейские остановили автомобиль "Мерседес Бенц Спринтер", которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения.

"Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования", - сообщили в МВД.

Там отметили, что транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку. На момент остановки людей в салоне не было.

Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

В дальнейшем меру наказания пьяного маршрутчика определит суд.